احجز شقتك الآن.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 08:19 مساءً - في ظل تزايد اهتمام المواطنين بملف السكن المدعوم، يترقب الكثيرون الإعلان الرسمي عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026، خاصة مع توجه الدولة لتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تستعد الجهات المعنية للإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة عن فتح باب التقديم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب منصة مصر العقارية.

ومن المنتظر طرح كراسات الشروط إلكترونيًا، تمهيدًا لبدء الحجز عبر منصة مصر الرقمية، حيث يتم سداد رسوم إدارية تبلغ 700 جنيه، يليها دفع مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أماكن وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تشمل المرحلة الجديدة وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، من بينها المنيا، أسوان، قنا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، المنوفية، الأقصر، بالإضافة إلى بعض المناطق بمحافظة الجيزة مثل العياط.

وتتراوح أسعار هذه الوحدات ما بين 200 ألف و350 ألف جنيه، مع مقدم يبدأ من 25 ألف جنيه ويصل إلى 50 ألفًا، فيما تتراوح قيمة الأقساط الشهرية بين 750 و1300 جنيه على مدار 20 عامًا.

شروط طرح شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

وضعت الجهات المختصة عددًا من الضوابط الأساسية، أبرزها:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

لابد ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

أيضًا أن يتراوح الدخل الشهري بين 3500 جنيه كحد أدنى و12 ألفًا للأعزب و15 ألفًا للمتزوج.

عدم الحصول سابقًا على وحدة سكنية أو تمويل عقاري مدعوم التقديم داخل نفس المحافظة محل السكن.

استخدام الوحدة للسكن فقط وعدم تغيير نشاطها.

وبهذا الطرح الجديد، تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعوم، وتوفير خيارات متعددة تناسب شرائح مختلفة، مع تسهيلات في السداد وفترات تقسيط طويلة، بما يعزز من فرص امتلاك وحدة سكنية ملائمة بأسعار مدعومة.