الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 02:28 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق بانزا مويلامبوى جول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية ، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الكونغولى بالقاهرة .