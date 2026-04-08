«سي إن إن» : مفاوضات وقف الحرب على إيران تتقدم بثبات ومن المتوقع إبرام اتفاق الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 02:24 صباحاً - نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر إقليمي قوله إن "بعض الأخبار الإيجابية متوقعة قريباً من الجانبين" بشأن حرب إيران، وأشار المصدر إلى أن المناقشات أُديرت مباشرة من قبل قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، وأضاف أن "من المتوقع إبرام اتفاق الليلة".

وطالبت باكستان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمد المهلة المقدمة إلى إيران لمدة إسبوعين، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب بالشرق الأوسط تتقدم بثبات.

ومنذ قليل، ذكرت ⁠مصادر ‌في وزارة الخارجية ​التركية ⁠أن الوزير ⁠هاكان فيدان أجرى ​اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني ⁠محمد ​إسحق دار، ​الثلاثاء، في إطار ​الجهود الدبلوماسية ⁠الرامية ​إلى ⁠إنهاء ‌الحرب على إيران.

وتلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث "تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن".