نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء للأنشطة غير السكنية لتخفيف عبء فاتورة الطاقة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 مساءً - يارا الجنايني_ أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة اتخذت إجراءات لاحتواء الضغوط المتزايدة على فاتورة الطاقة وقطاع الكهرباء، في ظل الارتفاعات الكبيرة في تكاليف الوقود والطاقة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القرار الأخير بتحريك أسعار الكهرباء جاء بشكل مدروس لتخفيف الأعباء المباشرة على المواطنين، مشيرًا إلى استثناء جميع الشرائح السكنية من الزيادة، باستثناء الشريحة الأعلى استهلاكًا التي تبدأ من 2000 كيلووات ساعة فأكثر.

وأضاف أن الزيادات تم توجيهها بشكل أساسي إلى الأنشطة غير السكنية، لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية مباشرة، مع الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء للأنشطة غير السكنية لتخفيف عبء فاتورة الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.