قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 02:19 مساءً - يحتضن استاد نيلسون مانديلا مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين نادي الزمالك المصري ونظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة، الموافق 10 أبريل 2026، وتأتي هذه المباراة القوية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وضع الزمالك وشباب بلوزداد قبل اللقاء

يدخل نادي شباب بلوزداد المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث حقق الفريق 3 انتصارات وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 لقاءات خاضها. ويطمح الفريق الجزائري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل موقعة الإياب في القاهرة.

في المقابل، يدخل نادي الزمالك المواجهة بوضعية فنية جيدة أيضاً، إذ سجل "الفارس الأبيض" 3 انتصارات وتعادلاً مقابل هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة. ويسعى الزمالك للعودة بنتيجة مرضية من الجزائر لتسهيل مهمته في حسم التأهل للمباراة النهائية وسط جماهيره.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة وبغداد ومكة المكرمة (7:00 مساءً بتوقيت الجزائر)، وسيتولى الحكم توم أبو نجيل مهمة إدارة المباراة تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

بخصوص التغطية الإعلامية، فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات التالية ستنقل عبر بي إن سبورت 3 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

كما يمكنكم مشاهدتها ايضا عبر الجزائرية الرياضية لنقل أحداث اللقاء للجمهور المحلي في الجزائر.

وقناة اون سبورت الأرضية حيث تنقل المباريات الافريقيه للفرق المصرية والمنتخب عليها مجانا بصوت مصري وبدون تقطيع .