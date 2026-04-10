موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في نصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 02:19 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2025-2026،ويحل الزمالك ضيفًا على الفريق الجزائري فوق أرضية ملعب «نيلسون مانديلا»، في إطار لقاءات ذهاب الدور نصف النهائي.

يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تمنحه الأفضلية قبل مباراة العودة في القاهرة، وكان الزمالك قد نجح في بلوغ هذا الدور بعد تخطيه عقبة أوتوهو الكونغولي، عقب الفوز عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره نحو التتويج باللقب القاري.

على الجانب الآخر، تأهل فريق شباب بلوزداد إلى الدور ذاته بعدما تفوق على المصري البورسعيدي، مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، عقب التعادل 1-1 في القاهرة ثم التعادل السلبي في الجزائر.

ويدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب، المقرر إقامتها يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في ظل سعيه لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

تُنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports 3، بالإضافة إلى إذاعتها مجانًا عبر القناة الجزائرية الرياضية الأرضية.