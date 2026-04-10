نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجوم لاذع من ترامب على مؤثرين بسبب ملف إيران النووي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 02:03 مساءً - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على عدد من أبرز الشخصيات الإعلامية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، في تصعيد جديد لخطابه تجاه منتقديه، مستخدمًا عبارات حادة أثارت جدلًا واسعًا.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن شخصيات مثل تاكر كارلسون وميغن كيلي وكانديس أوينز وأليكس جونز تدعم، بحسب تعبيره، فكرة امتلاك إيران للأسلحة النووية، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس خللًا في التقدير.

ووصف ترامب هذه الشخصيات بأن لديهم «قاسمًا مشتركًا» يتمثل في «انخفاض معدل الذكاء»، على حد قوله، ما يعكس حدة الانتقادات التي يوجهها لعدد من الأصوات الإعلامية المؤثرة في المشهد الأمريكي.

