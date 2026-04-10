انعقاد المشاورات بين مصر وفرنسا فى مجال الهجرة بباريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 01:27 مساءً - عُقدت الجولة الثالثة من المشاورات بين مصر وفرنسا فى مجال الهجرة، وذلك بمقر وزارة الداخلية الفرنسية فى باريس، يومى 8 و9 أبريل 2026.

ترأس الوفد المصري السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بينما ترأس الجانب الفرنسي السيد باتريك ستيفانيني، ممثل وزير الداخلية الفرنسي المعني بموضوعات الهجرة، وذلك بمشاركة السفير د. طارق دحروج، سفير مصر في باريس، والسفير تامر توفيق، القنصل العام في باريس، إلى جانب وفد من المسؤولين المعنيين بملف الهجرة.

تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الهجرة، مع التركيز على دعم مسارات الهجرة النظامية وتيسير تنقل الأفراد، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويستجيب لاحتياجات أسواق العمل.

اليات مكافحة الهجرة غير النظامية

بحث الجانبان آليات مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مع التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجهات المعنية في البلدين.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية والاقتصادية، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل، وخلق فرص عمل، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وفي ختام الجولة، أكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتشاور، والبناء على ما تحقق من تقدم خلال الجولات السابقة، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ودعم الاستقرار الإقليمي.