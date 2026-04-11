نموذج ذكاء اصطناعي جديد يثير الذعر.. تحذيرات عاجلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 10:26 مساءً - حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تصاعد المخاطر المرتبطة بتطور نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن هذه التقنيات باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن السيبراني والاستقرار المالي العالمي، وأوضحت، في مقابلة مرتقبة مع شبكة سي بي إس، أن العالم لا يمتلك حتى الآن الأدوات الكافية لحماية النظام النقدي الدولي من هجمات سيبرانية متقدمة، مشيرة إلى أن وتيرة التهديدات تتسارع بشكل يفوق الاستعدادات الحالية.

وأكدت أن "الوقت ليس في صالحنا"، في إشارة إلى الفجوة المتزايدة بين تطور التكنولوجيا والقدرة على تنظيمها أو تأمينها، وهو ما يضع المؤسسات المالية العالمية أمام تحديات غير مسبوقة.

نموذج كلود ميثوس بريفيو يرفع مخاطر الهجمات السيبرانية عالميًا

أثار نموذج "كلود ميثوس بريفيو"، الذي طورته أنثروبيك، قلقًا واسعًا بعد إظهار قدرات متقدمة في اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها، ووفقًا لما أعلنته الشركة، فقد تمكن النموذج من رصد آلاف الثغرات عالية الخطورة، بما في ذلك ثغرات في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، بعضها قائم منذ عقود.

وأشارت الشركة إلى أن هذه القدرات تمثل "قفزة نوعية" في مجال الأمن السيبراني، لكنها حذرت في الوقت ذاته من احتمال خروج هذه التكنولوجيا عن نطاق الاستخدام الآمن، ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي والأمن القومي إذا وقعت في الأيدي الخطأ.

اجتماع عاجل للفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي

في سياق متصل، عقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعًا طارئًا مع قادة الأسواق المالية الأمريكية لمناقشة تداعيات هذا التطور على الأمن السيبراني واستقرار الأسواق.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك اجتماعات تنسيقية مستمرة مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية لمتابعة هذه المخاطر ووضع آليات استجابة فعالة، في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة الاقتصاد العالمي.

دعوة صندوق النقد الدولي لتعاون دولي لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني

دعت جورجيفا إلى تعزيز التعاون الدولي بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشددة على أن هذه المخاطر لم تعد محصورة في نطاق جغرافي محدد، بل أصبحت تحديًا عالميًا يتطلب تنسيقًا واسع النطاق.

وأوضحت أن حماية الاستقرار المالي في عصر الذكاء الاصطناعي تستدعي استثمارات أكبر في البنية التحتية للأمن السيبراني، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب سرعة الابتكار التكنولوجي، محذرة من أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واسعة النطاق.