ترامب : إيران غير مستعدة للتخلى عن النووى.. وسنبدأ حصارا بحريا حول مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة، مؤكدا أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: ما اتفق عليه أفضل من استمرار العملية العسكرية لكنه لا يقارن بأن تكون الطاقة النووية في أيدي أناس متقلبين، مضيفا: تلقيت إحاطة من فانس وويتكوف وكوشنر بشأن الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد في كثير من النواحي، فإن النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من مواصلة عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل تلك النقاط لا تساوي شيئًا مقارنة بالسماح بوجود قوة نووية في أيدي أشخاص يوصفون بأنهم متقلبون وصعبون وغير قابلين للتنبؤ، وكما قلت دائمًا منذ البداية، ومنذ سنوات عديدة: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"