ترامب : إيران غير مستعدة للتخلى عن النووى.. وسنبدأ حصارا بحريا حول مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة، مؤكدا أن إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية.
وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: ما اتفق عليه أفضل من استمرار العملية العسكرية لكنه لا يقارن بأن تكون الطاقة النووية في أيدي أناس متقلبين، مضيفا: تلقيت إحاطة من فانس وويتكوف وكوشنر بشأن الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد في كثير من النواحي، فإن النقاط التي تم الاتفاق عليها أفضل من مواصلة عملياتنا العسكرية حتى النهاية، لكن كل تلك النقاط لا تساوي شيئًا مقارنة بالسماح بوجود قوة نووية في أيدي أشخاص يوصفون بأنهم متقلبون وصعبون وغير قابلين للتنبؤ، وكما قلت دائمًا منذ البداية، ومنذ سنوات عديدة: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"
وأضاف: البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، إذن، ها قد وصلنا إلى النتيجة: لقد سار الاجتماع بشكل جيد، وتم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة التي كانت مهمة حقًا — الملف النووي — لم يتم الاتفاق عليها"
ومضي يقول ترامب" بأثر فوري، ستبدأ البحرية الأمريكية، وهي الأفضل في العالم، عملية فرض حصار على أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز. وفي مرحلة ما، سنصل إلى وضع يكون فيه “السماح بالدخول للجميع والسماح بالخروج للجميع”، لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك بمجرد قولها: “قد يكون هناك لغم في مكان ما”، لا أحد يعرف عنه سوى إيران، هذا يُعد ابتزازًا عالميًا، وقادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لن يخضعوا للابتزاز.
وتابع: كما أنني أمرتُ بحريتنا بالبحث والاعتراض لكل سفينة في المياه الدولية تكون قد دفعت رسوم عبور لإيران. ولن يتمتع أي طرف يدفع رسومًا غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار، وسنبدأ أيضًا بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في المضيق. وأي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن مدنية سيتم القضاء عليه بالكامل".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "إيران تعرف جيدًا، أكثر من أي أحد، كيف تنهي هذا الوضع الذي دمّر بالفعل بلدها. فبحريتها انتهت، وسلاحها الجوي انتهى، وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات لديها عديمة الفائدة، و(الخميني) ومعظم “قادتهم” قد ماتوا، وكل ذلك بسبب طموحاتهم النووية، وبالإضافة إلى ذلك، وفي الوقت المناسب، نحن في وضع “جاهزية تامة”، وقواتنا المسلحة ستُنهي ما تبقى من إيران.
