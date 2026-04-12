وزيرة الثقافة تصدر قراراً بحركة تعيينات جديدة.. أيمن الشيوي لقطاع المسرح وهشام عطوة لقصور الثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - أصدرت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، قراراً بحركة تعيينات شملت رؤساء جدد لقطاعات وهيئات بالوزارة، وضمت:

تجديد تكليف السفير عمر أحمد سليم، مستشاراً لوزير الثقافة للشئون الخارجية

ندب الدكتور محمود حامد صالح، رئيساً لقطاع الفنون التشكيلية

ندب هشام محمد عطوة، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة

ندب الدكتور أيمن حافظ الشيوى، رئيساً لقطاع المسرح

ندب الدكتور محمد نصر الدين الجبالى، مديراً للمركز القومى للترجمة

ندب خالد عوض اللبان، مساعداً لوزير الثقافة للشئون الاقتصادية وتنمية الموارد

كما شملت قرارات الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، استمرار المهندس محمد أبو سعدة في منصبه، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس حمدى سطوحى، في منصبه رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أشرف العزازى، في منصبه، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نبيلة حسن، في منصبها، رئيس أكاديمية الفنون.

وأكدت الدكتورة جيهان زكى، وزيرة الثقافة، أن هذه القرارات تأتى في إطار خطة تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة العمل، والدفع بقيادات تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ مستهدفات المرحلة المقبلة داخل وزارة الثقافة، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة، ستشهد الإعلان أيضاً عن قرارات متعلقة بإدارة بقية الهيئات التابعة للوزارة خاصة دار الأوبر المصرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب.

وأعربت وزيرة الثقافة عن خالص تمنياتها للقيادات التي شملتها القرارات الجديدة بالتوفيق في مهامهم، مؤكدة على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.