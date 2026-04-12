الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم (فيديو وصور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - شاركت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتى قوات المظلات والصاعقة أبناء شهداء الوطن والأطفال ممن فقدوا ذويهم الإحتفال بيوم اليتيم ، وذلك إستمراراً للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعزيز قيم الولاء والإنتماء لكافة أطياف المجتمع.

وتضمنت الفعاليات تنظيم الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مراسم إستقبال للأطفال بمشاركة القادة والضباط ، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية التى رسمت البهجة على وجوه الأطفال وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية عليهم بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن .

كما شاركت قيادتى قوات المظلات والصاعقة الأطفال الإحتفال بيوم اليتيم ، حيث بدأت الزيارة بمشاركاتهم تناول وجبة الإفطار ، تلى ذلك تقديم عدد من فقرات الألعاب الجماعية التى ساهمت فى خلق حالة من السعادة والفرحة فى قلوبهم ، أعقبها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الخاص التى نفذها مقاتوا قوات المظلات والصاعقة والتى أظهرت القدرة والكفاءة القتالية العالية لهم ، وإختتمت الإحتفالية بإلتقاط عدد من الصور التذكارية .

وأعرب الأطفال عن عميق شكرهم وإمتنناهم للقوات المسلحة على مشاركتهم هذا اليوم الذى سيظل عالقاً فى أذهانهم وما جسده ذلك من أسمى معانى الوفاء والمسئولية تجاهم .