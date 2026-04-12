تجديد حبس نجل ميدو للمرة الثانية بتهمة التعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس نجل لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر أحمد حسام ميدو، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات.

وكانت تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، نتائج التحليل الخاصة بنجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتبين إيجابية العينة لمخدر الحشيش، وشرب الخمر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير نجل ميدو أمام النيابة.

- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

- نجل ميدو يواجه عقوبات بالسجن تصل لـ5 سنوات.

- النيابة تستعد لإحالة القضية لمحكمة الجنايات خلال أيام.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس نجل لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة ومقاومة السلطات.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد، عرض حسين أحمد حسام ميدو على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء التحاليل اللازمة لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، وتحديد نوع المخدر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، المضبوطات التي تم ضبطها مع نحل ميدو.

- 3جرام من مخدر الحشيش.

-زجاجة خمره.

-ضبط بصحبة فتاة داخل السيارة بمنطقة التجمع الخامس.

وكانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته.

يوضح اليوم السابع في التقاط التالية التهم الموجهة له.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي:.

-قيادة سيارة بدون رخصة.

-حيازة مواد مخدرة.

-إتلاف ممتلكات عامة.

- مقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات الأولية ان نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملكاً لوالدته.

استيقاف السيارة في كمين أمني

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.

وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها.

مخدرات وزجاجات خمرة داخل السيارة

وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين.

التحقيقات تكشف ملابسات الواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن المتهم في ضوء نتائج التحقيقات والأدلة المضبوطة