الرئيس السيسي يهنئ المصريين الأقباط بعيد القيامة.. ويؤكد: مصر ستظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية وظهيرًا للعرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 06:30 مساءً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار.

 

وقال في منشور عبر فيس بوك: "أتقدم بخالص التهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا العربية بمزيد من الخير والاستقرار".

 

وتابع: ستظل مصر دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الاخوي وظهيرا للدول العربية الشقيقة وداعمة لأمنها واستقرارها. كل عام و أبناء مصر والشعوب المحبة للسلام بخير وأمان".

 

 

الكاتب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

