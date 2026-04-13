بتروجلف تضيف 10 آلاف برميل يوميًا لإنتاجها بخليج السويس وتسجل أعلى معدل في تاريخها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 02:20 مساءً - نجحت شركة بتروجلف التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في رفع معدلات إنتاجها من حقولها بخليج السويس إلى نحو 26.6 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 17 ألف برميل يوميًا خلال شهور العام المالي الجاري 2025/2026، لتسجل بذلك أعلى معدل إنتاج منذ تأسيسها عام 1982.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتحقيق طفرة إنتاجية غير مسبوقة بلغت نحو 10 آلاف برميل يوميًا خلال خمسة أشهر فقط، في ضوء تنفيذ خطة عمل ناجحة شملت حفر بئر إنتاجية جديدة “شمال جيسوم الشمالي-16”، التي أضافت بمفردها نحو 4 آلاف برميل يوميًا ، وكذلك برنامج الصيانة المكثفة لآبار الشركة بخليج السويس الذي اضاف نحو 6750 برميل يوميًا، حيث تم تنفيذ أعمال الخطة باستخدام جهازي حفر، بما يعكس كفاءة التشغيل وتسريع وتيرة العمل.

وتُعد “بتروجلف” نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية بين قطاع البترول المصري، ممثلًا في الشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول، وشركتي “بيكو” المصرية و”كوفبيك” الكويتية.