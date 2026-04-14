رئيس تتارستان يعرب عن تقديره للدور الجوهرى لمصر فى الشرق الأوسط وأفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:23 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، فضلاً عن يوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، وأوليغ كوربوشينكو نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، ومارات زياباروف نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة، وغازينور باكيروف مساعد رئيس جمهورية تتارستان مدير العلاقات الدولية، ومارات غاتين مساعد رئيس جمهورية تتارستان، وايرادا ايوبوفا وزيرة الثقافة، والسيد تيمور خير الممثل التجاري والاقتصادي لجمهورية تتارستان.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بـ"مينيخانوف" في مصر، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس "فلاديمير بوتين"، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما في ذلك مع جمهورية تتارستان، ومنوها بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، كما وجه الرئيس التهنئة على اختيار مدينة "كازان" عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن "مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية أعرب، من جانبه، عن بالغ امتنانه للاجتماع بالرئيس وعلى حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته، مؤكداً على الاهتمام الكبير لحكومة تتارستان بتعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، وعلى ما شهدته تلك العلاقات من تطور منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في عام 2018، وزيارة الرئيس التاريخية لـ "كازان" في عام 2024 للمشاركة في قمة تجمع البريكس، معرباً عن تقديره للدور الملموس الجوهري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والحفاظ على الأمن الإقليمي، مثمناً الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الرئيس السيسى في هذا الإطار.