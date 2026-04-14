تطورات... تحديد موعد اجازة عيد تحرير سيناء للموظفين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:26 مساءً - يشهد اهتمام المصريين تزايدًا ملحوظًا حول معرفة مواعيد الإجازات المصرية الرسمية لعام 2026، لاسيما مع اقتراب الكثير من المناسبات الوطنية والدينية التي تعد فرصة مثالية لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد العائلة والراحة.

إجازة تحرير سيناء الرسمية

يوافق يوم السبت 25 إبريل 2026 عيد تحرير سيناء وهو اليوم الذي يحي ذكرى استعادة المصريين الأرض سيناء المجيدة وعودة السيادة المصرية فيها بالكامل منذ عام 1982، عقب انسحاب الجندي الإسرائيلي الأخير من الأرض ورفع علم جمهورية مصر العربية على أراضيها.

هل يحصل العاملون على إجازة رسمية في عيد التحرير؟

وفقًا لقرارات وقوانين الحكومة المصرية يعد عيد تحرير سيناء إحدى المناسبات الوطنية ضمن العطلات الرسمية مدفوعة الأجر، حيث يستفيد منها الفئات العاملة في الجهاز الإداري والهيئات الحكومية وأيضًا شركات القطاع الخاص والعام وفقًا للوائح.

تصدر الحكومة بيانًأ سنويًا لتحديد موعد الإجازة يفيد بالالتزام بيوم المناسبة الوطنية ذاته أو ترحيلها ليوم آخر، وفي هذا الصدد يتزامن موعد إجازة عيد تحرير سيناء لهذا العام يوم السبت 25 من الشهر الجاري لعام 2026 مع يوم عطلة نهاية الأسبوع مما يثير تساؤلات الكثير من العاملين بالجهات المعنية.