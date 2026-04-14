باقة من الأفلام.. تردد قناة شو تايمز الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:26 مساءً - تعد قناة شو تايمز من أفضل القنوات التي يتم البحث عنها خلال الآونة الأخيرة، حيث تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلاسلات من جميع أنحاء العالم ، كما يوجد بها العديد من البرامج الحوارية التي تحظى بأعلى نسب المشاهدة في الوطن العربي.

تردد قناة شو تايمز

في البداية يلزم تحديد القمر الصناعي نايل سات.

ثم اختيار التردد: 11411.

ومعدل الترميز: 27500.

ومعامل التصحيح: 8/7.

بينما الاستقطاب: أفقي.

ضبط تردد قناة شو تايمز