باقة من الأفلام.. تردد قناة شو تايمز الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:26 مساءً - تعد قناة شو تايمز من أفضل القنوات التي يتم البحث عنها خلال الآونة الأخيرة، حيث تقدم باقة متنوعة من الأفلام والمسلاسلات من جميع أنحاء العالم ، كما يوجد بها العديد من البرامج الحوارية التي تحظى بأعلى نسب المشاهدة في الوطن العربي.
تردد قناة شو تايمز
- في البداية يلزم تحديد القمر الصناعي نايل سات.
- ثم اختيار التردد: 11411.
- ومعدل الترميز: 27500.
- ومعامل التصحيح: 8/7.
- بينما الاستقطاب: أفقي.
ضبط تردد قناة شو تايمز
- يجب في البداية اختيار قائمة الإعدادات التي توجد في جهاز التحكم عن بعد.
- ثم تحديد خانة التثبيت اليدوي.
- هنا يلزم وضع جميع البيانات الخاصة بقناة شو تايمز.