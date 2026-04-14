تطورات.. تفاصيل حادثة مدرسة تركيا الثانوية ومفاجآة انتحار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:26 مساءً - نقلت الصحافة التركية صباح اليوم الثلاثاء 14-4-2026 حادثة مروعة وقعت في مدرسة ثانوية في محافظة شانلي في تركيا، حيث تم التوصل إلى شهود عيان من داخل المدرسة وأكدوا أن الهجوم تم تنفيذه من قبل طالب بواسطة إطلاق النار بشكل عشوائي.

وقع الحادث المفاجئ خلال الساعات الماضية داخل المدرسة حيث تفاجئ الطلاب بحمل زميل لهم لسلاح ناري وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي وهو ما تسبب في إصابات عديدة لعدد كبير من الطلبة قد وصل إلى 18 طالب، ليقوم الطالب فيما بعد بإنهاء حياته مستخدماً ذات السلاح أثناء قيام أفراد الأمن بمحاولة إقناعه بترك السلاح وتسليمه، وذلك وسط ذعر الطلاب ومحاولتهم للهرب من النوافذ.

توجهت فرق وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة فور إبلاغهم بالحادث وذلك لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وأفاد محافظ المنطقة بأن المصابين يتلقون العلاجات حالياً وسط محاولات الفرق الطبية لإنقاذ حياتهم.