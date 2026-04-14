سفيرة الاتحاد الأوروبي تفتتح غدا البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:27 مساءً - أكد محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، تفتتح البرنامج التدريبي الأول تحت عنوان «المياه وقصص النيل»، والذى يأتى بالتعاون مع لجنتي الشئون العربية والخارجية وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين والاتحاد الأوروبي، صباح غد الأربعاء بمقر النقابة.

وأضاف محمد السيد الشاذلى أن البرنامج التدريبي يضم: 4 جولات ميدانية مكثفة تجمع بين التدريب النظري والزيارات الميدانية، و5 ورش تدريب متخصصة في قضايا المياه ونهر النيل، وأساليب التغطية الصحفية المتقدمة، مشيرا إلى أنه فى نهاية البرنامج يتم تنظيم مسابقة صحفية لأفضل تحقيقات سيتم إنتاجها، على أن يتم تكريم الفائزين خلال أسبوع القاهرة للمياه.

وكان الاتحاد الأوروبي في مصر قد حدد أسماء الزملاء الذين سيشاركون في البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» الذى ينفذه الاتحاد خلال 7 أشهر في الفترة من أبريل 2026م إلى أكتوبر 2026، في إطار التعاون مع لجنتي تطوير المهنة والتدريب، ولجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

وتقدم للبرنامج التدريبي أكثر من 100 صحفي وصحفية من مختلف المؤسسات الصحفية، وتم اختيار عدد 21 بناء على الخبرات والأعمال السابقة المختصة بقضايا المياه والنيل.