إصابة وسام أبو علي بقطع في الرباط الصليبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 01:47 صباحاً - أعلن وسام أبو علي، لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، خلال مباراة فريقه صباح اليوم، ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة في مباراة فريقه بالأمس، وغادر على نقالة وهو يبكي قبل أن يظهر على عكاز فيما بعد.

وكتب وسام أبو علي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منذ قليل: "تحدٍ جديد عليّ تجاوزه، للأسف تعرضت لقطع في الرباط الصليبي والغضروف الهلالي أمس، لكنها مجرد عقبة جديدة للعودة بشكل أقوى".

وأضاف: "لقد تجاوزت العديد من الصعوبات خلال مسيرتي، وهناك منظور لا يجب أن ننساه، وهو أنه مهما مررنا به، فهناك دائمًا من يعاني أكثر، أود أن أستغل هذه اللحظة لأتذكر كل إخوتي وأخواتي حول العالم، وكل الأطفال الذين لم يُمنحوا حتى فرصة الاختيار بين الحياة والموت، هذا هو المعنى الحقيقي للمعاناة".

وتابع: "لذلك، فهذه الإصابة ليست سوى مطب صغير في الطريق، الله لديه حكمة في كل شيء. سأعود أقوى من قبل، وأنا الآن متحمس لبدء رحلة العودة، مع أحبائي إلى جانبي".

واختتم: "شكرًا لكل زملائي والجهاز الفني والأطباء الذين قدموا لي الدعم في هذا الوقت الصعب أمس، الله يبتلي أقوى جنوده. الحمد لله".