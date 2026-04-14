كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 إبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عاطل "له معلومات جنائية"- توفى إثر إصابته بطلق نارى) ، وطرف ثان : (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات مالية بينهم، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وكذا إصابة 4 أشخاص آخرين تصادف مرورهم بمحل الواقعة.

وأمكن ضبط الطرف الثانى فى حينه، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة فى التعدى ( بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، 2 فرد خرطوش )، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.