وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لبحث تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:30 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقى مع كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية وفى مقدمتهم ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكى وأعضاء الكونجرس لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الوضع الاقليمى.

كما يشارك وزير الخارجية في الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولى، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والتشاور بشأن التطورات الاقتصادية العالمية، بما يدعم أولويات الاقتصاد الوطني.