الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. أجواء حارة وتحذيرات للسائقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:20 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 17، و​السواحل الشمالية: العظمى 27، الصغرى 16، و​شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 15، و​جنوب الصعيد: العظمى 36، الصغرى 20.

ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

الظواهر الجوية

​شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحاً):

على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً.

​نشاط رياح (تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س):

على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة:

على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

- الطقس فى القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 27 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 16 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.