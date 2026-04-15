الحكومة: جار الانتهاء من إنشاء فندق بمنطقة رأس الحكمة وافتتاحه الصيف الجارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 08:40 مساءً - عقد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي رأس الحكمة وشمس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء حاتم حداد، مدير أمن مطروح، واللواء أ.ح. عبدالعزيز الفقي، مُساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاق المشروع وفق المعايير العالمية المستهدفة.

وتابع رئيس الوزراء وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وكذا إجراءات تسليم الأراضي تباعا للشركة المطورة؛ تمهيداً لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف التسليم الرسمي لأرض المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بالفعل تسليم 13800 فدانٍ، وجارٍ الانتهاء من إجراءات تسليم مساحة 5400 فدانٍ، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بـ 20800 فدانٍ، تمهيداً لبدء تسليمها لشركة المشروع. كما تطرق الاجتماع إلى موقف ما تم صرفه من تعويضات للمستحقين سواء للأراضي، أو المباني، أو المغروسات، وما يتم من إجراءات لاستكمال صرف هذه التعويضات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها شركة تطوير مشروع رأس الحكمة بالمنطقة الاستثمارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء فندق، من المخطط افتتاحه خلال صيف العام الجاري، كما تم استعراض موقف تنفيذ أعمال الفيلات، وكذا ما يتعلق بإنشاء السور والبوابات حول أرض المشروع، وتوصيل المرافق الرئيسية على حدود أرض المشروع، حيث تدعم الحكومة تنفيذ هذا المشروع التنموي الكبير.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمنطقة "شمس الحكمة"، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم استعراض موقف أعمال المرحلة العاجلة والخاصة بتنفيذ السكن البديل بالقطاعات التي تم تحديدها ضمن المخططات التفصيلية لمواقع العائلات، والتي تضم 250 فداناً بالقطاع الأول، و300 فدانٍ بالقطاع الثاني، و200 فدانٍ بالقطاع الثالث، وغيرها من المساحات التي تم تحديدها، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مختلف أعمال المرافق والطرق للمراحل العاجلة بتلك القطاعات.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء بالمراحل العاجلة لمختلف القطاعات بمنطقة "شمس الحكمة"، وإطلاق التيار الكهربائي وإنارة مختلف الطرق والشوارع بالمنطقة، كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي بمنطقة شمس الحكمة التي بدأ تشغيلها بالفعل خلال العام الدراسي الحالي 2026، فضلاً عن استعراض نسب ومُعدلات تنفيذ مشروعات ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل "جنوب القطار السريع" وما تتضمنه من قطاعات، تضم مناطق سكنية، وأخري ترفيهية وسياحية ولوجيستية واستثمارية، وخدمية.