كشف ملابسات مشاجرة بين إحدى السيدات وطليقها وتعديهما على بعضهما بالسب بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 07:43 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين إحدى السيدات وطليقها وتعديهما على بعضهما بالسب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) وطرف ثانى: (طليقها - مقيم بذات الدائرة) لخلافات عائلية بينهما.

أمكن ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما وأقرت الأولى بقيام طليقها بالحضور للعقار محل سكنها والتعدى عليها بالسب وإتهم الثانى طليقته بالتعدى عليه بالسب ومنعه من رؤية أنجاله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.