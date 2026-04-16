إنتهاء اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلي وغياب الخطيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:27 صباحاً - انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الودي، والذي تم عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي، في غياب محمود الخطيب رئيس النادي، عن الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة العديد من الملفات داخل النادي.

وجاء الاجتماع بشكل ودي وليس ضمن الاجتماعات الرسمية للمجلس، والجلسة كانت مخصصة لفتح بعض الملفات ومناقشتها بشكل مبدئي منها ملف أزمة التحكيم واتحاد الكرة وبعض الملفات الإدارية الخاصة بالنادي وملف الاستاد الجديد وقناة النادي، ولكن لم يتم اتخاذ أية قرارات في تلك الجلسة.

​الخطيب يتابع تفاصيل الجلسة

وحرص محمود الخطيب على متابعة ما دار خلال الجلسة التي ترأسها ياسين منصور، وكان على تواصل هاتفي مع الأعضاء، ولم يتخذ المجلس أي قرارات، على أن يتم عرض كل ما تم مناقشته في أقرب اجتماع رسمي لم يُحدد موعده حتى الآن.

