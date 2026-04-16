مجلس الوزراء: قريبا سننتهي من تشريعات حماية النشء من المخاطر الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:27 صباحاً - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن قرب الانتهاء من حزمة تشريعات تستهدف حماية النشء من مخاطر المنصات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وبما يضمن تنظيم الاستخدام الرقمي للأطفال والشباب.

تنظيم المراهنات الإلكترونية ومواجهة الظواهر السلبية

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التشريع الجديد سيكون شاملًا وينظم مختلف الظواهر المرتبطة باستخدام الإنترنت، وعلى رأسها المراهنات الإلكترونية، إضافة إلى التصدي لمحاولات تزييف العملات داخل الألعاب الإلكترونية، مع وضع ضوابط لتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال.

آليات لحماية الأطفال على المنصات الرقمية

وأشار إلى أن من بين الإجراءات المقترحة إطلاق ما يُعرف بـ«شريحة الطفل»، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وشركات المحمول، وهي شريحة توفر باقة إنترنت آمنة تتيح لولي الأمر التحكم فيما يتم عرضه وفق الفئة العمرية، بما يسهم في تقليل المخاطر الرقمية على النشء.

تشريع مرتقب لحماية شاملة للنشء

وأكد متحدث مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء قريبًا من هذه التشريعات، بما يضمن توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية والاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.