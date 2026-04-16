أرسنال يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع أتلتيكو مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:27 صباحاً - حجز فريق أرسنال مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل سلبيًا مع ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب «الإمارات»، ضمن إياب ربع نهائي البطولة القارية.

أرسنال ضد سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

واستفاد الفريق اللندني من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع المباراتين 1-0، ويواصل مشواره القوي في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

ودخل أرسنال اللقاء بأفضلية واضحة بعد نتيجة الذهاب، ونجح في إدارة المباراة بشكل متوازن، مع الحفاظ على نظافة شباكه أمام محاولات الفريق البرتغالي الذي سعى لتعديل النتيجة دون جدوى.

أرسنال ضد أتلتيكو مدريد

ويضرب أرسنال، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، موعدًا قويًا مع أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تكتيكيًا خاصًا بين الفريقين.

ويمتلك أرسنال سجلًا مميزًا أمام سبورتينج لشبونة في المواجهات الأوروبية، حيث لم يتعرض لأي هزيمة أمامه، وهو ما انعكس على تأهله بثقة إلى الدور المقبل، معززًا آماله في المنافسة على اللقب القاري..

تشكيل أرسنال ضد سبورتينج لشبونة

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: كريستيان موسكيرا – ويليام ساليبا – جابرييل ماجالهايس – بييرو هينكابي

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – إيبيريشي إيزي

خط الهجوم: نوني مادويكي – جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس

تشكيل سبورتينج لشبونة

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: إدواردو كواريزما – عثمان ديوماندي – جونكالو إيناسيو – ماكسيمليانو أراخو

الوسط: مورتن هولماند – هيديماسا موريتا

أمامهما: جيني كاتامو – فرانسيسكو ترينكاو – بيدرو جونسالفيس

الهجوم: لويس سواريز