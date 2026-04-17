موعد فتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك وبلوزداد في الثانية ظهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 02:19 مساءً - حددت الجهات الأمنية الساعة الثانية من ظهر اليوم ،الجمعة، موعداً لفتح أبواب استاد القاهرة لإستقبال جماهير الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري قبل إنطلاق المباراة التي ستجمع الفريقين الليلة في الكونفيدرالية.

فتح أبواب استاد القاهرة في الثانية ظهراً

في هذا الشأن ، كشف محمد عادل، الحكم الدولي السابق ومدير العمليات بالشركة الأفريقية، عن الترتيبات التنظيمية الخاصة بمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري ، موضحاً أن دخول الجماهير سيكون من خلال 5 أبواب، بواقع 4 أبواب مخصصة لجماهير الزمالك، وباب واحد فقط لجماهير الفريق الضيف، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح الأبواب في تمام الساعة الثانية ظهرًا لاستقبال المشجعين.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية ، ويخوض الأبيض لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره التي يُنتظر أن تسانده بقوة من أجل تحقيق الهدف المنشود وإسعاد عشاق القلعة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الليلة كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.

حكم ماراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويُدير الحكم السوداني محمود علي محمود إسماعيل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد ، ويعاونه التونسي خليل حساني، والموزمبيقي أرسينيو شادريك مارينجولي، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهام الحكم الرابع، بينما يقود تقنية الفيديو الحكم السوداني ياسر أحمد عبد العزيز ويعاونه الليبي عبد الرازق أحمد.