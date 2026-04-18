خريطة سرية لاستعادة توازن هرموناتكِ بعد منتصف الأربعين.. اطلعي عليها

هل تعلّمين أن بعد منتصف الأربعينيات، ستشعرين أن جسدكِ بدأ يتحدث معكِ بلغة جديدة؟. نعم، إنها لغة التعب غير المبرر، الأرق، الهبات الساخنة، تقلبات المزاج، أو زيادة الوزن العنيدة حول الخصر.

لكن لا تقلقي، أنتِ لستِ وحدكِ، ولستِ على خطأ. لأن كل ما سيحدث مرتبط بهرموناتكِ؛ تلك القائدة الصامتة لأوركسترا جسدكِ التي بدأت تُغير إيقاعها الطبيعي (ينخفض الإستروجين والبروجسترون، وتتغير استجابتكِ للتوتر والطعام والجهد).

وبما أنكِ تملكين مفاتيح دعمها من خلال ما تضعينه في طبقكِ وكوبكِ كل يوم (ليس عن طريق الحرمان أو الأنظمة القاسية، بل عبر أطعمة شهية، ملونة، وغنية بالعناصر التي تحبها هرموناتكِ).

من هذا المنطلق، أنا معكِ اليوم عبر موقع "دوت الخليج" لأطلعكِ على خريطة سرية، وهي عبارة عن أطعمة صحية، مشروبات مفيدة، وأفكار مبتكرة لإدراجها ضمن وجباتكِ الرئيسية لتعزيز هرموناتكِ الأنثوية، بلغة النساء اللواتي يردن العيش بقوة، ورشاقة، وهدوء داخلي في آن واحد. لذا، استعدي لتوديع فكرة أن "هذا هو القدر"، واستقبلي فكرة أن "الأربعين دوت الخليج البداية الحقيقية لازدهاركِ"؛ بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية الدكتورة مريم جمال لوقا من القاهرة.

هرموناتكِ الأنثوية بعد منتصف الأربعينات تستعيد توازنها بهذه العناصر الغذائية

ووفقًا للدكتور مريم لوقا، تمّر جميع النساء بعد منتصف سن الأربعين بتغيرات هرمونية طبيعية، خصوصًا انخفاض "الإستروجين والبروجسترون". ولدعم التوازن الهرموني، يمكن لكل امرأة التركيز على الأطعمة والمشروبات التالية:

أطعمة صحية تُعزز هرموناتكِ الأنثوية

بذور الكتان والسمسم (غنية بالليغنان (Lignans) الذي يُشبه الإستروجين الطبيعي.

فول الصويا ومنتجاته مثل (التوفو والإدامامه) تحوي الإيسوفلافون، وهو مركب نباتي شبيه بالإستروجين.

الخضروات الصليبية (البروكلي، القرنبيط، الكرنب) تدعم استقلاب الإستروجين في الكبد.

الأفوكادو والمكسرات (الجوز واللوز) توفر دهون صحية ضرورية لصنع الهرمونات.

الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا، الأرز البني) غنية بفيتامينات B والمغنيسيوم لتنظيم الهرمونات.

التمور والتين المجفف مصدران طبيعيان للألياف ومضادات الأكسدة الداعمة للهرمونات.

البيض العضوي (خاصة الصفار) يحوي الكوليسترول الجيد، الأساس لتركيب الهرمونات.

مشروبات مفيدة لتغيراتكِ الهرمونية

شاي البردقوش قد يساعد في تحسين توازن الهرمونات.

شاي أوراق التوت الأحمر لدعم صحة الرحم وتوازن الهرمونات.

ماء منقوع بذور الشمر له تأثير يشبه الإستروجين الخفيف.

حليب اللوز أو الصوياغير المحلى) بديل صحي خالي من الهرمونات الصناعية.

عصير البنجر والجزر والكرفس الطازج لدعم وظائف الكبد والغدد الصماء.

أفكار ذكية لإدراج الأطعمة الهرمونية ضمن وجباتكِ الرئيسية

وتابعت دكتورة مريم، لتحقيق أقصى استفادة من الأطعمة والمشروبات السالفة الذكر ضمن وجباتكِ الرئيسية بعد منتصف سن الأربعين؛ جربي الأفكار التالية:

وجبة الإفطار

بودنج بذور الكتان والسمسم: انقعي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة وملعقة صغيرة من السمسم في حليب اللوز أو الزبادي اليوناني طوال الليل، وتناوليه مع حفنة من التوت الطازج صباحًا.

عجة بالبروكلي والسبانخ: أضيفي قطع البروكلي والسبانخ إلى البيض المخفوق، وقدميها مع نصف حبة أفوكادو.

شوفان بالحليب المدعم: أضيفي ملعقة من بذور الشيا المطحونة وقليل من القرفة (لتوازن السكر) إلى الشوفان.

وجبة الغداء

سلطة التوفو والكينوا: قطعي التوفو إلى مكعبات، واخلطيه مع الكينوا المطبوخة، وأوراق الجرجير، وشرائح الأفوكادو، ورشة من بذور السمسم، وتبلي بزيت الزيتون والليمون.

طبق خضروات مشوية: اشوي البروكلي، القرنبيط، الجزر، والكوسا مع رشة من زيت الزيتون والأعشاب (الزعتر، إكليل الجبل)، وقدميها مع قطعة سمك مشوي (سلمون أو سردين).

شوربة العدس مع الكركم: أضيفي قطع اليقطين أو البطاطا الحلوة إلى شوربة العدس، ورشة من الكركم والفلفل الأسود (لتعزيز امتصاص الكركمين).

وجبة العشاء

خضروات سوتيه مع التمبيه: اقلّي شرائح الفطر، الكوسا، والفلفل الملون مع مكعبات التمبيه (منتج فول الصويا المخمر) وصلصة الصويا قليلة الصوديوم.

سلطة الحمص والأفوكادو: اهرسي نصف حبة أفوكادو مع ملعقة من الطحينة وعصير ليمون، واخلطيها مع الحمص المسلوق، والبقدونس المفروم، وشرائح الخيار.

بطاطا حلوة مشوية محشية: اخبزي حبة بطاطا حلوة، ثم احشيها بالسبانخ المطبوخة والجبن القريش (ريكوتا) ورشة من بذور السمسم.

على الهامش.. نصائح للاستفادة الصحية القصوى خلال المراحل العمرية المتقدمة

اجعّلي العشاء خفيفًا ومبكرًا (قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل) لتحسين جودة النوم، والنوم الجيد أساسي لتنظيم الهرمونات.

وزّعي البروتين على ثلاث وجبات رئيسية للحفاظ على الكتلة العضلية (التي تتناقص بعد الأربعين).

تناولي مصدرًا للألياف في كل وجبة (خضروات، حبوب كاملة، بذور) لدعم التخلص من الإستروجين الزائد عبر الأمعاء.

قلّلي من القلي العميق واستخدمي الشوي، التبخير، السوتيه بالماء أو المرق، أو الطهي على نار هادئة.

أضّيفي الدهون الصحية في نهاية الطهي مثل (رش زيت الزيتون البكر على السلطة أو الشوربة بعد التقديم) للحفاظ على فوائدها.

اطحّني البذور (الكتان، السمسم، الشيا) قبل تناولها بقليل لتحسين امتصاص العناصر

الغذائية.

تناولي الأطعمة الغنية بالحديد النباتي مثل (السبانخ، العدس) مع فيتامين C كعصير (ليمون، فلفل حلو، كيوي) لتعزيز الامتصاص.

تناولي الكركم مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاصه بنسبة تصل إلى 2000%.

تجنّبي شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات الغنية بالحديد والكالسيوم مثل (الحليب، السبانخ) لأنهما يقللان الامتصاص.

اهتّمي بصحة العظام بعد سن الخمسين (أضيفي مصادر نباتية للكالسيوم "السمسم، اللوز، التين المجفف، البروكلي" مع فيتامين D من خلال التعرض للشمس أو المكملات بعد استشارة الطبيب.

حافّظي على ترطيب جسمكِ دومًا (اشربي 8-10 أكواب من الماء يوميًا بين الوجبات (وليس مع الوجبات لتجنب تخفيف عصارات الهضم).

قلّلي من الأطعمة المحفزة للالتهاب (السكريات المكررة، الزيوت المهدرجة، اللحوم المصنعة، والملح الزائد)، لأن الالتهاب يزيد من اختلال الهرمونات.

وأخيرًا، تذكّري دومًا أن الاعتدال هو المفتاح، والإفراط في أي طعام (حتى الصحي) قد يسبب خللًا. لذا، استمعي لجسمكِ، ولاحظي كيف يتفاعل مع أطعمة معينة. بالإضافة إلى ذلك يفضل استشارة أخصائي تغذية لتخصيص الخطة حسب حالتك الصحية، وخصوصًا إذا كنتِ تتناولين أدوية هرمونية أو تُعانين من حالات مثل "الأورام الليفية أو بطانة الرحم المهاجرة".