ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة بعد تعديه على راكب بسبب خلاف على الأجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بأعمال البلطجة والتعدى على أحد الركاب بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (موظف – مقيم بالقليوبية) وبسؤاله إتهم قائد السيارة المشار إليه لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهما حول الأجرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.