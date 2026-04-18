على غرار غزة.. إسرائيل تنفذ "الخط الأصفر" فى لبنان وتحذر: استهداف من يحاول عبوره

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 04:27 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات لا تخضع لقرار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن استمرار العمليات في جنوب لبنان يوضح أن آلية العمل قرب الخط الأصفر مشابهة تماما لقطاع غزة.

وهذا الخط تنفذه إسرائيل لمنع السكان من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وفى سياق متصل أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن تل أبيب تخطط للإبقاء على قواتها لفترة طويلة الأمد في الجنوب اللبناني.

وأعلنت إسرائيل السماح للجيش بمواصلة تدمير المباني والبنى التحتية التي تصنف تهديدا داخل الخط الأصفر.

وأضافت إسرائيل أن أي مسلح يقترب من قواتنا في جنوب لبنان أو يعبر الخط الأصفر سيتم استهدافه، ولا يسمح بتنفيذ هجمات في بيروت والبقاع وجنوب لبنان خارج الخط الأصفر ضمن وقف إطلاق النار.

وأضافت أن السكان اللبنانيين لن يُسمح لهم بالعودة إلى 55 قرية لبنانية تقع داخل هذه المنطقة.

واعتبرت إسرائيل أن الجيش مخول بـ"مواصلة تدمير" ما وصفوه بـ"البنى التحتية" لـ"حزب الله"، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار.

الخط الأصفر فى قطاع غزة

وقد سبق أن استُخدم هذا تكتيك "الخط الأصفر" في غزة، حيث يحدد منطقة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ويُحظر على السكان دخولها.

وقد سبق أن مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن نموذج الخط الأصفر في غزة سيتم تطبيقه أيضاً في لبنان، وقد حدد الجيش الإسرائيلي بالفعل خطاً يعمل ضمنه حاليا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد صرح، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي "سيواصل السيطرة على جميع المناطق التي يسيطر عليها".