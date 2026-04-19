خاص "دوت الخليج" .. الدكتور مايكل أبا: طب الأسنان الوقائي يحمي من المشكلات الصحية ويضمن أسنانًا سليمة

طبّ الأسنان الوقائي هو الأساس الحقيقي لصحة الفم على المدى الطويل، كونه يُركّز على منع حدوث المشكلات قبل ظهورها، بدل علاجها بعد تفاقمها. والفكرة الجوهرية لهذا الطب تعتمد على الآتي: كلما كان التدخل مبكرًا، كانت التكلفة أقل، النتائج أفضل، والألم أقل.

يُساهم طب الأسنان الوقائي في الحد من عمليات طب الأسنان الترميمي، الفرع الذي يُعيد للأسنان وظيفتها وشكلها الطبيعي بعد التلف، التسوّس، الكسر، أو الفقد. وفي حين يُركّز طب الأسنان الوقائي على المنع، فإن الترميمي يُركّز على الإصلاح وإعادة البناء.

ثمة علاقة كبيرة بين الإثنين، وإن كان طب الأسنان يحتل مكانةً متقدمة لدى المختصين؛ كونه يمنع التسوّس وأمراض اللثة قبل ظهورها، يُقلّل الحاجة لعلاجاتٍ مكلفة مثل الجذور أو التركيبات، يُحسّن الصحة العامة (العلاقة بين صحة الفم، القلب والسكري مثبتة علميًا)، فضلًا عن المحافظة على ابتسامة صحية وجميلة على المدى الطويل. تؤكد المصادر أن معظم مشكلات الأسنان تبدأ بصمت، من دون ألمٍ أو أعراضٍ واضحة؛ لذا فطب الأسنان الوقائي يحدَ بشكلٍ كبير من هذه المشكلات وتداعياتها على الصحة.

للوقوف أكثر على هذا النوع من طب الأسنان، كيفية الخضوع له والفوائد التي نجنيها؛ تحدثنا إلى الدكتور مايكل أبا، مؤسس أبا إستيتيك في دبي، شركةٌ نجحت في جعل نفسها واحدةً من أكثر الأسماء شهرة في مجال طب الأسنان التجميلي على مستوى العالم، حيث تُعد دبي مركزًا دوليًا رئيسيًا لها.

الدكتور مايكل أبا مؤسس أبا إستيتيك في دبي

مرحباً بكَ دكتور مايكل معنا اليوم على موقع "دوت الخليج"؛ إذا أمكن لكَ إطلاعنا، ما هو طب الأسنان الوقائي، ولماذا هو مهم لصحتنا العامة؟

أهلًا بكِ وشكرًا على الاستضافة..

طب الأسنان الوقائي هو رعايةٌ استباقية، أي الوقاية من الأمراض بدلاً من علاجها. وعندما تحافظين على صحة فمكِ، فإنكِ تُقلَلين أيضاً من الالتهابات في الجسم، مما يؤثر بشكلٍ مباشر على صحتكِ العامة.

هل يمكن للجميع الاستفادة من طب الأسنان الوقائي؟

بالطبع؛ سواء كانت أسنانِك مثالية أو لديكِ احتياجاتٌ معقدة، فإن الجميع يستفيد من تقليل المخاطر والحفاظ على استقرار صحة الفم على المدى الطويل.

ما الذي تتضمنه خطة الرعاية الوقائية الشاملة؟

الهدف هو إنشاء نظامٍ يُجنَبك الدخول في دورةٍ علاجية. تنظر خطة الوقاية الحقيقية إلى النظام بأكمله: الأسنان، اللثة، العضة، وكيفية عملها معاً. في عيادة أبا للتجميل، نهتمُ بحماية صحة الفم وجمال الابتسامة؛ كما نُركَز على الحفاظ على النتيجة بقدر تركيزنا على تحقيقها.

كم مرة يجب أن أخضع لفحوصاتٍ دورية للكشف المبكر عن المشاكل (الوقاية الثانوية)؟

ننصحُ المرضى عادةً بزيارة العيادة من 3 إلى 4 مرات سنويًا لتنظيف الأسنان. الهدف من هذا الإجراء هو المتابعة والتدخل قبل تفاقم المشكلات الصغيرة.

ما علامات أمراض اللثة أو التسوس التي يجب أن أبحث عنها في المنزل؟

مواد منع التسوس طبقاتٌ واقية توضع على أخاديد الأسنان لمنع التسوس، وهي فعالةٌ بشكلٍ خاص لدى المرضى الأصغر سنًا أو أي شخص لديه بنية عميقة تحبس البكتيريا.

ما منتجات العناية بالفم (فرشاة الأسنان، معجون الأسنان، خيط الأسنان) التي يجب أن أستخدمها؟

يجب أن تكون الأدوات فعالةً، إنما غير قاسية على الأسنان.

فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات، معجون أسنان يحتوي على الفلورايد أو هيدروكسيباتيت، واستخدام خيط الأسنان بانتظام. كما أنصحُ باستخدام غسول الفم؛ أفضل المنتجات تلك التي تدعم الالتزام بالاستخدام والتقنية الصحيحة.

ما هو أفضل روتين يومي للحفاظ على صحة الأسنان واللثة في المنزل؟

الاستمرارية أهم من التعقيد.

التزمي بالأساسيات وكوني دقيقة: اغسلي أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا، استخدمي خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم، وقومي بزيارة طبيب الأسنان من 3 إلى 4 مرات سنويًا.

لا تتجاهلي أي علاماتٍ تحذيرية؛ إذا شعرتِ بأي شيء غير طبيعي، قومي بفحصه. وتجنَبي عادة إهمال التنظيفات الدورية للأسنان لصالح "حلول" التبييض المنزلية - لا يمكنكِ بناء أساسٍ ضعيف؛ العناية السليمة كل شيء.

هل هناك شيءٌ آخر يمكنني فعله، للوقاية من تسوس الأسنان وفقدانها؟

نعم؛ تحكَمي في التهابات الجسم، اضبطي نظامكِ الغذائي، واستمري في زيارة طبيب الأسنان بانتظام. تعتمد الوقاية على الانضباط والعادات الصغيرة المتراكمة مع مرور الوقت.

كيف يؤثر نظامي الغذائي بشكلٍ مباشر على أسناني وزيادة خطر التسوس؟

ما تأكلينه، وعدد مرات تناوله، يُغذَي البكتيريا في فمكِ. إن التعرض المتكرر للسكريات أو الأحماض قد يخلق بيئةً تزيد من احتمالية التسوس.

ما هو تآكل الأسنان، وكيف يمكنني الوقاية منه؟

التآكل هو فقدانٌ دائم لبنية السن نتيجة الأحماض (الطعام، الشراب، وحمض المعدة). وتتلخص الوقاية في الحد من التعرض للأحماض وإعطاء مينا الأسنان الوقت الكافي للتعافي.

العناية بصحة الأسنان يقي من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة

كيف يؤثر التدخين وغيره من العادات السيئة، على صحة أسناني ولثتي؟

كلاهما يُخلّ بتوازن بيئة الفم. فالتدخين يُقلل من تدفق الدم ويُعيق عملية الشفاء، بينما يُمكن للكحول مثلًا أن يُسبَب جفاف الفم ويُخلّ بالتوازن البكتيري.

ما الأسباب الرئيسية لفقدان الأسنان، وكيف يُمكنني الوقاية منها؟

الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة تتمثل في أمراض اللثة، تسوس الأسنان غير المُعالج، والصدمات. في حين ترتكز الوقاية على التدخل المُبكر، السيطرة على الالتهاب، والمواظبة على العناية المُستمرة.

ماذا يُمكن لطبيب الأسنان وأخصائي صحة الأسنان فعله للوقاية من التسوس بالإضافة إلى التنظيف؟

نحن ننظرُ إلى المخاطر من منظورٍ أعمق - النشاط البكتيري، قوة مينا الأسنان، والعادات. ومن ثم، نضع خطةً علاجية مُخصصة لكل مريض.

كيف تُساعد الأشعة السينية والفحوصات في اكتشاف المشاكل قبل تفاقمها؟

تسمح لنا الأشعة السينية والفحوصات برؤية ما يحدث تحت السطح، في مناطق لا يمكنكِ الشعور بها أو رؤيتها بعد. الكشف المبكر يعني علاجًا أبسط وأقل توغلاً.

ما علامات أمراض اللثة أو التسوس التي يجب أن أبحث عنها في المنزل؟

النزيف، الحساسية، رائحة الفم الكريهة، أو التغيَرات في مظهر اللثة، كلها مؤشراتٌ مبكرة على هذه الأمراض وينبغي التعاطي معها بحكمة، من خلال استشارة الطبيب.