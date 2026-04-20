التموين: توريدات القمح المحلي ترتفع إلى 81.667 ألف طن حتى الآن.. ورفض 903 أطنان لعدم المطابقة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 إلى نحو 81.667 ألف طن منذ انطلاق الموسم في 15 أبريل الجاري وحتى الآن، بزيادة تقدر بنحو 11% مقارنة بالفترة المناظرة من الموسم الماضي، والتي سجلت خلالها الكميات الموردة نحو 72.539 ألف طن.

وكشفت الوزارة عن رفض لجان الفحص والاستلام نحو 903 أطنان، لعدم مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وأوضحت أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا في معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي، في ظل 22 محافظة على مستوى الجمهورية بالموسم حتي الآن .

وتوزعت كميات التوريد على عدد من الجهات المسوقة، حيث استحوذ جهاز مستقبل مصر على نحو 16.556 ألف طن، بينما سجلت الشركة القابضة للصوامع والتخزين نحو 42.572 ألف طن، في حين لم تستقبل الشركة العامة للصوامع أي كميات حتى الآن.

كما بلغت كميات التوريد عبر البنك الزراعي المصري نحو 833 طنًا، وسجلت مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 21.705 ألف طن.

وأوضحت الوزارة أن محافظات دمياط والإسكندرية ومطروح لم تشهد أي عمليات توريد حتى الآن، فيما لم تتم زراعة القمح في محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء خلال الموسم الحالي.

مستهدف استلام 5 ملايين طن لتعزيز المخزون الاستراتيجي والحد من الاستيراد

وتستهدف الوزارة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، وتقليل الكميات المستوردة، خاصة مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح.

يذكر ان الحكومة قد أعلنت عن أسعار التوريد لموسم 2026، عند 2500 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2450 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23، و2400 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، مؤكدة أن هذه الأسعار تُعد محفزة للغاية للمزارعين والموردين وتنافسية مقارنة بالأسعار العالمية.

