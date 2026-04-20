17 مايو الحكم على المتهمين بترويع طفلي الفنانة زينة بكلب في الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:31 مساءً - قررت محكمة جنح أول أكتوبر، حجز محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 17 مايو للحكم.

تفريغ الكاميرات يكشف الحقيقة

وانتهت التحقيقات إلى عدم ثبوت الاتهامات المنسوبة للفنانة، سواء فيما يتعلق بسب والد الطفل أو الادعاء بمطاردتها له بسيارتها. وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة عدم صحة تلك المزاعم، ليصدر قرارا بحفظ البلاغ لانتفاء الأدلة.

إحالة والد الطفل ومالك الكلب للمحاكمة

في المقابل، قررت النيابة إحالة والد الطفل ومالك الكلب – والذي تبين أنه أحد أقاربه – إلى المحاكمة، بعد توجيه تهمة الإصابة الخطأ لطفلي الفنانة، إثر واقعة المطاردة داخل الملعب الخماسي بالكمبوند.

5 ساعات من التحقيقات.. وزينة تروي التفاصيل

وخضعت الفنانة لتحقيقات استمرت قرابة خمس ساعات، سردت خلالها ما تعرض له نجلاها من مطاردة كلب داخل الكمبوند، مؤكدة أن الواقعة بدأت بسبب خلاف على أولوية استخدام الملعب قبل انتهاء مدة الحجز الخاصة بهما.

كاميرات المراقبة توثق لحظة المطاردة

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة لحظة اندفاع الكلب خلف الطفلين “زين الدين” و“عز الدين”، ما تسبب في سقوطهما وإصابتهما أثناء محاولة الهروب، وهو ما عزز رواية الفنانة أمام جهات التحقيق.

بلاغات متبادلة وتحفظ على الأطراف

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة الشيخ زايد ثانٍ، بتقدم الفنانة ببلاغ تتهم فيه نجل رجل أعمال بإطلاق كلب شرس تجاه طفليها التوأم، ما أدى إلى إصابتهما.

في المقابل، حرر رجل الأعمال محضرًا اتهم فيه الفنانة بمحاولة دهس نجله عمدًا بسيارتها داخل شوارع الكمبوند، فضلًا عن توجيه عبارات سب لأسرته، مدعيًا إصابة نجله بكدمة في الكتف.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، وتم التحفظ على أطراف النزاع، قبل عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها بحفظ الاتهام المنسوب للفنانة، مع إحالة الطرف الآخر للمحاكمة.