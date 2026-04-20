القابضة الغذائية: استلام 5.7 مليون طن قصب وإنتاج 608 آلاف طن سكر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 أبريل 2026 08:07 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن استلام نحو 5 ملايين و726 ألف طن من محصول القصب من المزارعين منذ انطلاق موسم حصاد 2025/2026 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم إنتاج 608 آلاف طن من السكر الأبيض من الكميات المستلمة عبر مصانع الصناعات التكاملية، وذلك في إطار الخطة الإنتاجية المعتمدة للموسم الحالي.

وأشار ناجي إلى سداد 14.32 مليار جنيه من مستحقات مزارعي القصب عن الكميات التي تم توريدها.

توريد 209 ألاف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص

وفي سياق متصل، استقبل مصنع أبو قرقاص، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، نحو 209 آلاف طن من محصول البنجر منذ بدء التوريد في مارس الماضي، و إنتاج 26 ألف طن سكر منّ الكميات الموردة ، إلى جانب سداد 418 مليون جنيه من مستحقات المزارعين.

ومن جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن الشركة تستهدف خلال موسم توريد القصب الحالي استلام نحو 6 ملايين طن من المحصول، لإنتاج ما بين 650 و675 ألف طن من السكر الأبيض، بالإضافة إلى استلام أكثر من مليون طن من بنجر السكر لإنتاج نحو 100 ألف طن، إلى جانب التوسع في الصناعات التكاملية المعتمدة على مخلفات القصب والبنجر.

