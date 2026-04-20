الحصار الأمريكي يتصاعد .. منع 27 سفينة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أبريل 2026 07:31 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها منعت 27 سفينة من دخول موانئ إيران أو مغادرتها منذ بدء الحصار الثلاثاء الماضي، في إطار تشديد القيود البحرية.

تشديد الرقابة على حركة الملاحة

تعكس هذه الخطوة تصعيدًا في الإجراءات الأمريكية، حيث يتم فرض رقابة صارمة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، ضمن استراتيجية الضغط.

تأثيرات محتملة على التجارة والطاقة

من المتوقع أن يؤثر هذا الحصار على حركة التجارة والإمدادات المرتبطة بإيران، خاصة في ظل أهمية الممرات البحرية القريبة من مضيق هرمز.

تصعيد اقتصادي موازٍ للتوتر العسكري

يأتي هذا الإجراء في سياق ضغوط متزايدة تمارسها الولايات المتحدة، بالتوازي مع التحركات العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.