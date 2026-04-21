الرئيس السيسى يهنئ «ماچار» على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المجري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:38 مساءً -

صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة لـ"ماچار" على فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان المجري في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 إبريل 2026، مشيداً بالأجواء الديمقراطية التي شهدتها العملية الانتخابية، كما أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع المجر، وبالزخم الذي شهدته على مدار الأعوام الماضية، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير ٢٠٢٣، مشيراً إلى تطلع مصر للعمل مع الحكومة المجرية الجديدة فور تشكيلها لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والتشاور السياسي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء المنتخب "ماچار" أعرب عن شكره وتقديره لتهنئة الرئيس السيسى، مشيراً إلى تطلعه للتعاون معه لتعزيز العلاقات المصرية المجرية في كافة المجالات، وكذلك تكثيف التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.