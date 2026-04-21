أخبار مصرية

النائب العام يستقبل رئيس جامعة المنصورة ووفدًا من قياداتها وطلابها في ختام البرنامج التدريبي للتعريف بدور النيابة العامة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:38 مساءً - استقبل النائب العام المستشار/ محمد شوقي، اليوم الموافق الحادي والعشرين من شهر إبريل الجاري، بمقر مكتب النائب العام، الأستاذ الدكتور/ شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ووفدًا يضم عددًا من قيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

 

يأتي هذا اللقاء تتويجًا وختامًا لفعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بدور النيابة العامة ونشأتها عبر التاريخ، الذي نُظم بالتعاون المثمر بين جامعة المنصورة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من شهر إبريل الجاري، وقد أُقيم بجامعة المنصورة، مستهدفًا تعريف الطلاب بالتطور التاريخي للنيابة العامة، وإكسابهم معارف حول مهارات عضو النيابة، بدءًا من مسرح الجريمة وحتى صدور قرار الاتهام، فضلًا عن ترسيخ مفهوم دور النيابة العامة بوصفها حارسًا للشرعية، وحامية للحقوق والمجتمع.

 

وقد استُهلت فعاليات اللقاء بكلمة ألقاها السيد المستشار النائب العام، أكد خلالها أهمية بناء الوعي القانوني لدى الطلاب، وتعزيز الصلة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، بما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح لرسالة النيابة العامة ودورها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، وإعداد أجيال واعية بأمانة القانون وقيم العدالة.

 

كما ألقى الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة كلمة أعرب فيها عن بالغ اعتزازه بالتعاون القائم بين الجامعة والنيابة العامة، مشيدًا بما يمثله من نموذج وطني للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية، وما يتيحه من ربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني لدى الطلاب.

 

وفي إطار التعريف بجهود النيابة العامة، عُرِض فيلم تسجيلي يُبرز دور ومهام معهد البحوث الجنائية والتدريب، إلى جانب عرض تاريخي لنواب عموم جمهورية مصر العربية.

واختُتم اللقاء بتنظيم جولة تفقدية لطلاب جامعة المنصورة داخل مقر مكتب النائب العام ومركز المعلومات؛ للتعرف على آليات العمل عن قرب، أعقبها انتقال الطلاب، برفقة السادة أعضاء هيئة التدريس، في جولة تفقدية إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا