البترول: حلول هندسية تخفض 500 ألف دولار من تكاليف الحفر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2026 10:14 مساءً - نجحت شركة بدر الدين للبترول بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في تحقيق إنجاز تقني واقتصادي متميز في مجال حفر الآبار، من خلال تطبيق نموذج محدث لمنظومة الحفر وتصميم الآبار بالبئر (BED 16-33) بالصحراء الغربية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم، أن نتائج التطبيق أسفرت عن تقليص زمن الحفر بنحو 10 أيام، مع خفض التكاليف بحوالي 500 ألف دولار، بما يعكس الجدوى الاقتصادية للحلول الهندسية المبتكرة التي نفذتها فرق العمل باستخدام أحدث التقنيات.

أضافت أن هذا الإنجاز جاء عبر تطبيق استراتيجية هندسية متكاملة استهدفت تحسين كفاءة العمليات، وزيادة معدلات الاختراق باستخدام رؤوس حفر متطورة، إلى جانب توظيف تقنيات المراقبة اللحظية والتحليل المتقدم للبيانات، الأمر الذي ساهم في تقليل الوقت غير المنتج وتعظيم كفاءة تشغيل المعدات.

