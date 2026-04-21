جامعة الدول العربية تدين هجمات إيران وتؤكد التضامن الكامل مع الدول المتضررة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 09:38 مساءً - أقرّ مجلس جامعة الدول العربية القرار رقم 9245 خلال اجتماعه على المستوى الوزاري في دورة غير عادية، عُقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

إدانة شاملة للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة

أدان المجلس بشدة الهجمات التي شنتها إيران باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول العربية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

تأكيد التضامن العربي الكامل

شدد المجلس على أن أي اعتداء على دولة عربية يُعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، مؤكدًا التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ومنها الإمارات والسعودية والبحرين والأردن والعراق.

دعوة لوقف فوري للانتهاكات والامتثال الدولي

طالب القرار إيران بالامتثال الفوري لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2817، ووقف جميع الاعتداءات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

تحميل طهران المسؤولية القانونية

أكد المجلس مسؤولية إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن هذه الهجمات، مشددًا على ضرورة جبر الضرر وفقًا لقواعد القانون الدولي.

التأكيد على حماية المدنيين والبنية التحتية

أشار القرار إلى استهداف منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، بما في ذلك المطارات والمنشآت النفطية ومرافق المياه والغذاء، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.