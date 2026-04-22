وزارة التعليم: عدم تضمين امتحانات نهاية العام أسئلة متحررة المحتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 مساءً -

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بألا تشمل أسئلة الامتحانات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية على أسئلة متحررة المحتوى، وذلك أثناء تقييمات نهاية العام الدراسى 2026.

مواعيد تقييمات نهاية العام

- يبدأ امتحان شهر أبريل لصفوف النقل من 2 حتى 7 مايو المقبل.

- 11 مايو المقبل تبدأ امتحانات أخر العام لصفوف النقل فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة والمستوى الرفيع.

-16 مايو تنطلق امتحانات أخر العام لصفوف النقل للمواد الأساسية وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

وبدأت المديريات التعليمية والإدارات الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني أو نهاية العام الدراسى، حيث تم تحديد مواصفة امتحان صفوف النقل فى المواد الدراسية، وتشكيل اللجان المسئولة عن وضع الأسئلة بالإضافة إلى تحديد شكل الأسئلة بحيث تشمل جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسي الثاني حسب الوزن النسبى لكل مادة.