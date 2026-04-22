حقيقة وفاة فضل شاكر.. تفاصيل يكشفها مدير أعماله...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:22 مساءً - أصيب جمهور فضل شاكر بحالة من القلق والتوتر حول خبر وفاة الفنان فضل شاكر، وبحثوا حول تفاصيل عن محبس فضل شاكر في لبنان وعلاقته بوفاته، فهل خبر وفاة الفنان "فضل شاكر" حقيقي أم شائعات ؟

الحقيقة أن جميع هذه الأخبار التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ومن ناحية أخرى جاء مدير أعمال الفنان فضل شاكر "إياد النقيب" يطمئن الجمهور على وضع الفنان الصحّي، يؤكد أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس له أساس من الصحّة.

وصرّحت الوكيلة القانونية للفنان "اماتا مبارك" عن طريق تواصلها مع مدير أعمال فضل شاكر "إياد النقيب" عن صحّة الفنان فضل شاكر ولا يوجد ما يدعو للقلق.

ما المرض الذي اُصيب به الفنان فضل شاكر؟

جاءت محامية فضل شاكر بتصريح تعلن فيه عن مرض الفنان فضل شاكر وهو "المرض السكّري" وعن مدى تأثير المرض على نظره، وأنه لم يعد يستطيع النظر بشكل جيّد بدون نظارة، مع الأخذ بأدلّة طبيّة أمام المحكمة، عندما طلبت المحكمة أن يخلع نظارته السوداء الذي لا يخلعها ابداً.

آخر أخبار محاكمة فضل شاكر

خضع الفنان لعدة جلسات في جميع التهم التي يحاكم عليها، في أكتوبر الماضي عندما سلّم نفسه إلى الجيش اللبناني، بعد أن اختبأ 12 عام بعيد عن الأنظار، ومن ثمّ تم إصدار قراراً بتأجيل قضيّة محاكمته من أجل الاستماع إلى الشهود، جلسة توافق يوم 26 مايو المقبل.