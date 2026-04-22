بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:22 مساءً - يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الأهلي في مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2، وتقام المباراة على أرضية «استاد زعبيل».

موقف النصر والأهلي قبل اللقاء

يدخل نادي النصر هذه المباراة وهو يمر بفترة ممتازة من حيث النتائج، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

في المقابل، يقدم فريق الأهلي أداءً جيداً ومستقراً إلى حد كبير، إذ تمكن من تحقيق 3 انتصارات وتعادلين في لقاءاته الخمسة الأخيرة، دون أن يتلقى أي هزيمة، مما يبشر بمواجهة قوية ومتكافئة بين الطرفين.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي

ستكون المباراة منقولة مباشرة عبر القنوات الرياضية التالية:

beIN Sports 2: بتعليق المعلق أحمد البلوشي.

قناة الكأس 5: بتعليق المعلق خليل البلوشي.

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة المباراة التي ستجمع بين العالمي ونظيره الأهلي القطري عبر تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV"، اللتين توفران تغطية شاملة وحصرية لمباريات دوري أبطال آسيا 2 بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة الذكية.