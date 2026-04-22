قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:22 مساءً - يستعد ملعب زعبيل لاحتضان واحدة من أقوى مواجهات دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، حين يلتقي النصر السعودي بنظيره الأهلي القطري في ذهاب نصف النهائي.

وتبدو المواجهة حسابياً في مصلحة العالمي، إلا أن الروح القتالية التي أظهرها العميد القطري مؤخراً تجعل من اللقاء معركة كروية مفتوحة على كل الاحتمالات.

النصر بقوة هجومه ضد طموح الأهلي

يدخل العالمي اللقاء وعينه على حسم التأهل مبكراً، معتمداً على الحالة الفنية الممتازة لثلاثي الهجوم بقيادة كريستيانو رونالدو وساديو ماني، اللذين قادا الفريق لاكتساح الوصل برباعية في الدور السابق، ويهدف المدرب خورخي جيسوس إلى استغلال الزخم الهجومي.

في المقابل، يدخل الأهلي القطري المباراة وهو يدرك حجم التحدي، لكنه يتسلح بخبرة الألماني جوليان دراكسلر وفاعلية إكسبوسيتو التهديفية. ويسعى الفريق القطري إلى تضييق المساحات أمام نجوم النصر والاعتماد على المرتدات السريعة، مستلهماً الثقة من فوزه الأخير على الحسين إربد، في محاولة لخطف نتيجة إيجابية تقربه من الحلم الآسيوي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

تقرر انطلاق صافرة البداية اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر في دوري أبطال آسيا

تُنقل أحداث القمة الخليجية عبر شبكة قنوات beIN Sports AFC الناقل الحصري، وقنوات الكأس القطرية، مع استوديو تحليلي خاص يضم كوكبة من نجوم الكرة الآسيوية.

ولمحبي المشاهدة عبر الانترنت، يوفر تطبيق تود وبي ان كونكت تغطية استثنائية، للمباراة لحظة بلحظة.