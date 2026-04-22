ترامب يخصص نصف ميزانية الدفاع للسفن والمقاتلات وأنظمة الدفاع الصاروخي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ خصصت وزارة الدفاع الأمريكية نصف ميزانية الدفاع التي طلبها الرئيس دونالد ترامب للسنة المالية 2027 للسفن الحربية والمقاتلات وأنظمة الدفاع الصاروخي، في أكبر زيادة سنوية للإنفاق العسكري منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته «» الثلاثاء 21 أبريل.

أعلن البنتاجون إنشاء فئة جديدة تحت مسمى «الأولويات الرئاسية»، تشمل نظام الدفاع الصاروخي «القبة الذهبية»، والسيطرة على الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للبيانات، إلى جانب دعم القاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.

تتضمن الميزانية أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم، من إنتاج شركتي «جنرال دايناميكس» و«هنتنجتون إنجالز إنداستريز»، ضمن مبادرة «الأسطول الذهبي».

رفعت الميزانية مشتريات طائرات «F-35» من شركة «لوكهيد مارتن» إلى 85 طائرة سنويًا، مع تخصيص 102 مليار دولار للطائرات والبحث والتطوير، بزيادة 26% عن العام السابق.

كما يشمل الطلب تطوير المقاتلة الجديدة «F-47» من شركة «بوينغ»، وتخصيص 6.1 مليار دولار لقاذفة «B-21» من شركة «نورثروب جرومان».

وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في مجال الطائرات المسيرة وتكنولوجيا مكافحتها، حيث خُصصت 53.6 مليار دولار للمنصات ذاتية التشغيل واللوجستيات، إضافة إلى 21 مليار دولار للذخائر والأنظمة المتطورة لمواجهة الطائرات المسيرة.

