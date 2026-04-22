رئيس الوزراء يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى عيد تحرير سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 12:30 مساءً - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، متوجهاً فيها بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأعمق التهاني القلبية مقرونة بأخلص التمنيات؛ بهذه المناسبة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: "إن هذه الذكرى التاريخية المُلهمة تُشكل خطوة فارقة في مسيرة تحرير الأرض، وتعدُ انتصاراً لصلابة إرادة الدولة نحو ترسيخ سيادتها على كامل تُرابها الوطني، ورفع راية مصر خافقة في سمائها".

وأضاف: "وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة الغالية، فإننا نُجدد العهد لسيادتكم على مواصلة خطط التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية، وفق رؤيتكم وفي ضوء توجيهات سيادتكم بمد أذرع العمل والخير إلى كُلِ بقعة من أرض مصر لتحقيق تطلعات أبناء هذا الوطن العظيم".