تردد قناة روتانا دراما 2026 على نايل سات.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 02:27 مساءً - تقدم قناة روتانا دراما باقة كبيرة ومتنوعة من الأعمال الدرامية الناجحة، حيث تهتم بعرض المسلسلات الجديدة وبجودة عالية وعلى مدار اليوم، وذلك بسبب الرغبة في تلبية حاجات المشاهدين المختلفة.
تردد قناة روتانا دراما
- تحديد القمر الصناعي نايل سات.
- تردد قناة روتانا دراما: 12226.
- الاستقطاب: أفقي.
- بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
خطوات تثبيت قناة روتانا دراما على الريسيفر
- يجب النقر على خانة القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- ثم النقر على التركيب.
- وتحديد التثبيت اليدوي.
- هنا يجب كتابة جميع البيانات الخاصة بتردد قناة روتانا دراما.
- ثم النقر على خانة البحث.
- الضغط على حفظ بعد العثورعلى القناة.