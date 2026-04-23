حكم قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب.. أمين الفتوى بدار...

ورد سؤال من أحد المواطنين حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة في حال السفر أو المرض، الشيخ "عويضة عثمان"، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يجيب من خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" الذي يتم إذاعته على قناة "الناس" ردًا على هذا السؤال بأنه مُستحب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب موضحًا أن هذا الأفضل خروجًا من الخلاف بين العلماء، كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن قضى الصلوات التي فاتته بالترتيب.

خلاف علماء الفقه

وأوضح الشيخ "عويضة عثمان" اختلاف آراء العلماء فقهيًا فيما يخص قضاء الصلوات بالترتيب، حيث رأى بعض العلماء وجوبه بينما يرى الشافعية أنه سنة عن النبي وليس فرضًا، وأكد على أن من صلى صلواته الفائتة بدون ترتيب لعُذر فصلاته مقبولة وصحيحة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الحرص على قضاء الصلوات الفائتة مع السنن يعكس حرص المسلم والتزامه بإتمام عباداته كاملة، كما وضح أن السنن الرواتب لا تسقط، بل تستحب لمن حافظ على قضائها مع الصلوات الفائتة، إذا استطاع وكان علي مقدرة لذلك باعتبارها من الأعمال التى تقرب العبد من ربه.